Во второй вечер XXXVI Собиновского фестиваля в опере «Иоланта» выступили солисты из Москвы

Саратовский театр оперы и балета

Накануне, 20 мая, в рамках XXXVI Собиновского музыкального фестиваля состоялся показ оперы «Иоланта» П.Чайковского. Ведущие парии в спектакле исполнили в качестве гастролеров солистка Московского театра «Новая опера» и Государственного академического Большого театра России Ирина Костина (Иоланта) и солист Государственного академического Большого театра России и Московского музыкального театра «Геликон-опера» Михаил Гужов (Рене).

Приглашение солистов главных музыкальных театров России для выступления в постановках саратовской Академоперы является фирменным знаком Собиновского музыкального форума. Любимые спектакли театралов областного центра вызывают еще больший интерес от стремительного и яркого ввода гастролеров в оперное полотно.

Надежды оправдались и на сей раз. Последняя опера Чайковского прозвучала жизнеутверждающе-эмоционально, известные мелодии из произведения передали зрителям радостное мироощущение. Воплотить идею композитора о вере во всемогущую силу добра и красоты и ее победе, артистам удалось с большим успехом.

Сегодня в программе Собиновского музыкального фестиваля - концерт "Сергей Рахманинов в истории русского романса" и балет П.Чайковского "Лебединое озеро". Отчет о событиях форума - в наших будущих публикациях.