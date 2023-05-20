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В Саратовской области дайвера переехал катер. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Юрий Юрин.

Сегодня, 20 мая, в 14:20 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе на реке Волга вблизи села Квасниковка рыбак обнаружил в воде тело дайвера. На место трагедии оперативно прибыли спасатели и извлекли из воды тело 36-летнего ныряльщика.

По предварительным данным мужчину переехал катер. На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции и следственного комитета. Все обстоятельства произошедшего выясняются.