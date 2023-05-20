XXXVI Собиновский фестиваль открылся "Весной", "Утсео" и "Тремя песнями"

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19 мая на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета открылся XXXVI Собиновский музыкальный фестиваль. Он посвящен 150-летию сод дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова.

Программу концерта-открытия составили симфонические произведения композитора. "Утес", созданный на основе впечатлений Рахманинова от рассказа "На пути" А.Чехова и стихотворения "Ночевала тучка золотая...", многомерно передал нежность от зарождающейся любви, тоску и отчаяние по ее утрате.

Эта тема ярко и разнообразно по настроению продолжилась в "Каприччио на цыганские темы». Страсть передалась через национально-жанровые мотивы, сочетающие в себе отголоски трагической "Малярки" и плясовой "Цыганской венгерки".

«Три русские песни» для хора и оркестра, вдохновленные знаменитой певицей Надеждой Плевицкой и ее искусством, были написаны Рахманиновым в Америке. Они в звуках выразили трагедию человека, у которого от всего, что он любил, осталось только «нерушимое безмолвие нетревожимых воспоминаний».

Кантата «Весна» для баритона, хора и оркестра – одно из самых жизнеутверждающих сочинений Рахманинова. Она написана в 1902 году на стихотворение Н. Некрасова «Зеленый шум» после успешной премьеры Второго фортепианного концерта. Кантата славит возвращение весны и пробуждение природы. Основная мысль произведения: весна рождает любовь, зовет понимать и прощать - стала лейтмотивом всего концерта.