Избившего двоих детей пастуха из Энгельсского района заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Напомним, 18 мая стало известно о жестком избиении двух подростков. 17 мая в селе Старицкое Энгельсского района мужчина жестко избил 14-летнего мальчика. Причиной ярости мужчины стало то, что его пасынок не уследил за домашним скотом. Вставшая на защиту мальчика дочь обвиняемого так же была жестко избита. Мужчина заключен под стражу, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Оба ребенка с травмами были госпитализированы. По словам министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, девочка находится в состоянии средней тяжести, а мальчик был доставлен санавиацией в одно из лечебных учреждений Саратова в тяжелом состоянии.