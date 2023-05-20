Роман Бусаргин пообещал обманутым дольщикам выплатят компенсации из областного бюджета. Об этом губернатор Саратовской области рассказал в своем телеграм-канале.

- Продолжаем помогать обманутым дольщикам. Еще десять лет назад эта проблема была одной из самых острых в регионе. Недостроенных домов было порядка 90. Благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина и помощи федерального фонда удалось полностью закрыть вопрос по объектам, включенным в федеральный реестр, - пишет глава региона

По словам Бусаргина, в 2022 году были достроены все дома, которые находились в региональном реестре, но остается еще 148 человек, которые столкнулись с задвоенными продажами и ждут компенсации. Вопрос о выделении 50 миллионов рублей будет поднят на заседании облдумы.