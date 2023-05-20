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НовостиОбщество20 мая 2023 8:56

Володин поручил сдать школу в Шиханах до начала учебного года

Вячеслав Володин осмотрел, как идет строительство новой школы на 550 мест в Шиханах
Евгений Бадиков
фото: Володин. Саратов

фото: Володин. Саратов

Володин поручил сдать школу в Шиханах до начала учебного года. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера Госдумы "Володин Саратов"

Вячеслав Володин осмотрел, как идет строительство новой школы на 550 мест в Шиханах.

Эту школу жители военного городка ждут несколько лет. Сейчас дети учатся в здании детского сада. Сдать учебное заведение должны к началу учебного года.

Ранее Вячеслав Володин взял шефство над военным городком. На основании обращений, при его поддержке, было проведено благоустройство поселка, построены спортсооружения, открыта новая школа искусств.