Южный обход вокруг Саратова закончат в 2026 году

Вячеслав Володин

В Историческом парке «Россия – Моя История» председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с общественностью, активом области – представителями правительства, депутатами всех уровней, сенаторами, руководителями правоохранительных органов.

В первую очередь речь зашла о строительстве южного обхода Саратова.

- Решение принято, - озвучил Вячеслав Володин. – Протяженность обхода составляет 58,3 км. Этот объект стоит 134 млд руб. В 2026 году у нас появится полноценный обход вокруг Саратова и Энгельса с развязкой на Волгоград, Озинки и другие города. Этот проект одобрен президентом Владимиром Путиным.

Также председатель Госдумы призвал ориентироваться на добросовестные строительные компании, которые выполняют взятые на себя обязательства. Также он отметил, что нужно делать развязки и в самом Саратове. В этом году начнутся работы на Стрелке.