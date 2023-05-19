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НовостиОбщество19 мая 2023 15:40

В Саратове появится скалодром

На стадионе «Авангард» в Саратове установят комплект оборудования для скалодромного комплекса
Евгений Бадиков

Председатель комитета по физической культуре и спорту Николай Кузнецов, сегодня, 19 мая, проверил ход работ по установке комплекта оборудования для скалодромного комплекса на стадионе «Авангард». Об этом сообщила саратовская мэрия.

Установка такого оборудования позволит открыть отделение по скалолазанию. Подготовка по данному виду спорта впервые будет осуществляться в муниципальных спортивных школах.

Напомним, данный объект возводится в рамках реализации мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации.

Открытие объекта запланировано в июне.