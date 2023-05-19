В Саратове появится скалодром

Председатель комитета по физической культуре и спорту Николай Кузнецов, сегодня, 19 мая, проверил ход работ по установке комплекта оборудования для скалодромного комплекса на стадионе «Авангард». Об этом сообщила саратовская мэрия.

Установка такого оборудования позволит открыть отделение по скалолазанию. Подготовка по данному виду спорта впервые будет осуществляться в муниципальных спортивных школах.

Напомним, данный объект возводится в рамках реализации мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации.

Открытие объекта запланировано в июне.