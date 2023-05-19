За четыре миллиона саратовские чиновники узнают мнение о своей работе и социальном самочувствии граждан

В Саратовской области объявлен открытый конкурс на проведение социологического мониторинга. Он проводится агентством по централизации закупок по заказу регионального министерства внутренней политики и общественных отношений и должен выявить уровень удовлетворенности населения деятельностью органов МСУ в районах и городских округах. Сегодня, 19 мая, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Цель мониторинга - выявить уровень удовлетворенности населения деятельностью чиновников и доверия к главам районов и городов, оценить социальное самочувствие и эффективность региональных и муниципальных программ.

Максимальная цена контракта составляет 3,864 миллионов рублей из областного бюджета.В рамках мониторинга нужно будет провести формализованный опрос не менее 8 520 респондентов старше 18 лет. Сбор данных должен производится в формате социологического опроса методом личных формализованных интервью (face-to-face) на бумажных носителях (PAPI). По разработанной и согласованной анкете. Анкета включает от 30 до 40 вопросов.

Оказание услуг осуществляется в два этапа: первый – с даты заключения государственного контракта по 1 августа, второй – с 16 октября по 29 ноября.

Заявки от участников принимаются до 7 июня, а итоги конкурса подведут 13 июня.