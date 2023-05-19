Из Саратова на южные курорты запускают сезонные поезда

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Этим летом из Саратова в Анапу, Новороссийск и Имеретинский Курорт будут курсировать сезонные поезда. Об этом сообщает пресс-служба ПривЖД.

Для обеспечения перевозки пассажиров в летний период назначены сезонные поезда дальнего следования формирования Приволжского филиала АО «ФПК».

28 мая совершит первый рейс Поезд № 223/224 Саратов – Анапа. Он будет ходить до сентября, со 2 июня по 30 июля по четным числам, с 1 августа по 31 августа по нечетным числам. Из Анапы – 30 мая, 1 июня, с 4 июня по 30 июля по четным числам, с 1 августа по 31 августа по нечетным числам, а также 2 сентября.

Поезд № 470/469 Саратов – Новороссийск будет курсировать с 1 июня по 31 августа по нечетным числам.Также можно будет совершить поездку на поезде № 505/506 Саратов –Имеретинский Курорт с 15 июня по 30 июля по четным числам, 1, 3 августа, с 6 августа по 30 августа по четным числам. Обратно с 16 июня по 30 июля по четным числам, 1,3, 5 августа, с 8 августа по 30 августа по четным числам.