Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 11:42

Из Саратова на южные курорты запускают сезонные поезда

Сезонные поезда будут курсировать из Саратова в Анапу, Новороссийск и Имеретинский Курорт этим летом
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

Этим летом из Саратова в Анапу, Новороссийск и Имеретинский Курорт будут курсировать сезонные поезда. Об этом сообщает пресс-служба ПривЖД.

Для обеспечения перевозки пассажиров в летний период назначены сезонные поезда дальнего следования формирования Приволжского филиала АО «ФПК».

28 мая совершит первый рейс Поезд № 223/224 Саратов – Анапа. Он будет ходить до сентября, со 2 июня по 30 июля по четным числам, с 1 августа по 31 августа по нечетным числам. Из Анапы – 30 мая, 1 июня, с 4 июня по 30 июля по четным числам, с 1 августа по 31 августа по нечетным числам, а также 2 сентября.

Поезд № 470/469 Саратов – Новороссийск будет курсировать с 1 июня по 31 августа по нечетным числам.Также можно будет совершить поездку на поезде № 505/506 Саратов –Имеретинский Курорт с 15 июня по 30 июля по четным числам, 1, 3 августа, с 6 августа по 30 августа по четным числам. Обратно с 16 июня по 30 июля по четным числам, 1,3, 5 августа, с 8 августа по 30 августа по четным числам.