Саратовским выпускникам добавили вопросов в ЕГЭ по биологии и истории

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Единый государственный экзамен в этом году в Саратовской области пройдет с некоторыми изменениями. Их перечислила первый заместитель министра образования Саратовской области Елена Нерозя.

Всего экзамен придется держать 8863 будущим выпускникам-2023. Свыше полутысячи из них составляют одиннадцатиклассники прошлых учебных годов. 135 школьников, которые имеют особенности прохождения обучения, сдадут выпускной экзамен.

Выросло число заданий по некоторым предметам. По истории их теперь не 19, а 21; по биологии – не 28, а 29. Их можно будет решить теперь не за 3, а за 3 с половиной часа.

Минимальное количество баллов по математике, которые необходимо набрать для получения аттестата, - 27. По русскому нужно постараться заслужить 24 балла.