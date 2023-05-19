Саратовец жестоко избил двоих подростков

фото: СУ СКР

В Энгельсском районе Саратовской области 43-летний мужчина нанес серьезные травмы 14-летнему мальчику. Под горячую руку попала и его собственная 12-летняя дочь. Дети госпитализированы.

Сильный конфликт между мужчиной и подростком произошел в доме по улице Кубанской села Старицкого. Скандал завершился избиением 14-летнего юноши. Несколько ударов разбушевавшийся мужчина нанес собственной 12-летней дочери.

Вчера, 18 мая, мальчик был доставлен в больницу с закрытой чмт, сотрясением мозга, перелом правой локтевой кости со смещением, травмой живота, а также с множественными ушибами брюшной стенки, грудной клетки, спины, поясницы.

По факту случившегося возбуждено дело по пунктам «б», «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан в порядке 91-й статьи УПК РФ. С ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование дела ведется под личным контролем прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.