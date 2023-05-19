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НовостиОбщество19 мая 2023 10:13

Житель Саратовской области стал победителем конкурса рассказов о героях Великой Отечественной

Отметился уроженец нашей земли Евгений Долгошеев
Евгений Бадиков
Иван Федорович Абрамов (на фото справа) Фотография из социальных сетей

Иван Федорович Абрамов (на фото справа) Фотография из социальных сетей

Житель Саратовской области стал победителем конкурса рассказов о героях Великой Отечественной. Об этом сообщает пресс-служба «Музей Победы».

В Музее Победы 18 мая состоялось подведение итогов проекта «Многонациональная Победа» — народного конкурса рассказов о героях Великой Отечественной и подвигах участников СВО.

Среди награжденных авторов за лучший рассказ о героях Евгений Долгошеев из Саратовской области с постом о прадеде Иване Федоровиче Абрамове, родившемся в ноябре 1905 года в селе Шепелевка Турковского района. Подробнее с рассказом можно ознакомиться по ссылке.

—Конкурс проводится в четвертый раз, в этом году к нам присоединилось рекордное количество — 40 тысяч человек из 80 регионов и Таджикистана. То есть проект уже становится международным. Больше всего рассказов пришло из Донецкой Народной Республики. Затем следуют Крым, Севастополь, Оренбургская и Тюменская области», — отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Оргкомитет конкурса отобрал в качестве победителей 80 рассказов. Они были опубликованы в народном альманахе «Незабытые истории Победы». Победителям были вручены награды.

В этом году впервые в проекте «Многонациональная Победа» участвовали истории о бойцах СВО. Первые 120 рассказов были опубликованы в сборнике «Zа Родину». Оргкомитет конкурса принял решение издать все присланные рассказы. Издание сборника будет продолжено.