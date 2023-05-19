Иван Федорович Абрамов (на фото справа) Фотография из социальных сетей

Житель Саратовской области стал победителем конкурса рассказов о героях Великой Отечественной. Об этом сообщает пресс-служба «Музей Победы».

В Музее Победы 18 мая состоялось подведение итогов проекта «Многонациональная Победа» — народного конкурса рассказов о героях Великой Отечественной и подвигах участников СВО.

Среди награжденных авторов за лучший рассказ о героях Евгений Долгошеев из Саратовской области с постом о прадеде Иване Федоровиче Абрамове, родившемся в ноябре 1905 года в селе Шепелевка Турковского района. Подробнее с рассказом можно ознакомиться по ссылке.

—Конкурс проводится в четвертый раз, в этом году к нам присоединилось рекордное количество — 40 тысяч человек из 80 регионов и Таджикистана. То есть проект уже становится международным. Больше всего рассказов пришло из Донецкой Народной Республики. Затем следуют Крым, Севастополь, Оренбургская и Тюменская области», — отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Оргкомитет конкурса отобрал в качестве победителей 80 рассказов. Они были опубликованы в народном альманахе «Незабытые истории Победы». Победителям были вручены награды.

В этом году впервые в проекте «Многонациональная Победа» участвовали истории о бойцах СВО. Первые 120 рассказов были опубликованы в сборнике «Zа Родину». Оргкомитет конкурса принял решение издать все присланные рассказы. Издание сборника будет продолжено.