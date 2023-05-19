Сдать ЕГЭ в Саратовской области смогут учащиеся из Донецка и Луганска

Сегодня, 19 мая, первый заместитель министра образования Саратовской области Елена Нерозя заявила, что в этом году сдача Единого государственного экзамена пройдет в штатном режиме.

В Саратовской области сдать ЕГЭ смогут не только местные школьники, но и учащиеся, которым пришлось покинуть недружественные страны и вернуться в РФ. Аналогичное право имеют ученики, приехавшие в Саратовскую область из Донецка, Луганска, Запорожской и Херсонской областей.

Они могут либо выбрать промежуточную аттестацию для получения аттестата, либо сдачу ЕГЭ для последующего поступления в университеты.