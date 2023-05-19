Министерство образования Саратовской области объявляет о приеме документов на целевое обучение

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С этого года в регионе изменился порядок выдачи целевых направлений на обучение в вузах Саратовской области. Министерство образования Саратовской области сегодня, 19 мая, объявило прием документов.Теперь направления будут выдаваться на конкурсной основе, который будет проводить межведомственная комиссия.

Выдавать направления должно министерство образования области, куда и необходимо подать документы для участия в конкурсе с 1 июня по 5 июля. 6 июля состоится заседание межведомственной комиссии, которая определит лиц для выдачи направлений на целевое обучение. 7 июля утвержденный список будет опубликован на сайте minobr.saratov.gov.ru в разделе «Целевое обучение».

С 10 по 23 июля включительно гражданин, получивший целевое направление, заключает целевой договор с заказчиком целевого обучения (работодателем).

С 10 по 25 июля включительно абитуриент предоставляет заключенный с работодателем целевой договор в приемные комиссии вузов Саратовской области.

Порядок действий для поступления на целевое обучение в ВУЗах, расположенных на территории Саратовской области, размещен на сайте министерства образования области в разделе «Целевое обучение».