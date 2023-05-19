Двое саратовцев вышли в гранд-финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Фото Мининформ Саратовской области

Два участника из Саратовской области - Сергей Бородько и Вера Синьцова – представят Саратовскую область в гранд-финале конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках первого федерального форума гостеприимства.

Мероприятие проходит в столице Прикамья. Его представительство составили свыше тысячи лидеров и новаторов денной индустрии.

Гранд-финал третьего сезона главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» станет основным событием форума. Творческое состязание реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта президента Владимира Путина РФ «Образование».

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что целью конкурса является выявление талантливых, креативных, ярких представителей индустрии. Участники в ходе соревнований получают возможность раскрыть собственный потенциал и освоить лучшие практики при помощи лидеров отрасли.