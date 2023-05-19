Мошенник из Саратова украл мобильник у цветочницы и продал его за 400 рублей

32-летний мужчина выпросил у продавщицы цветочного магазина телефон и исчез. Девушка обратилась в полицию.

Как сообщает региональное ГУ МВД, девушка, которая торгует цветами в магазине на проспекте Энтузиастов, обратилась с заявлением о краже мобильного телефона. По ее словам, один из покупателей попросил позвонить. 21-летняя продавщица сама передала смартфон молодому человеку. Мужчина, прижимая аппарат к уху, вышел из торгового павильона и исчез.

Пострадавшая оценила ущерб от потери гаджета в 10 000 рублей. Девушка приобретала его два года назад за 21 000 рублей.

Полиция сработала оперативно, личность мошенника установили быстро, неудачливый вор попал на камеры видеонаблюдения. На допросе ранее судимый 32-летний саратовец признался, что продал мобильный телефон за 400 рублей, которые потратил.