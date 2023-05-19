Жители Энгельса возмущаются счетам за отопление

фото: Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители города Энгельса Саратовской области возмутились счетам за отопление, которые им принесли после завершения отопительного сезона.

Сегодня, 19 мая, областная Госжилинспекция пояснило причины. По словам ведомства, в домах с общедомовыми счетчиками тепла, оплата начисляется не за месяц, а за период между снятиями показаний с прибора.Таким образом, в квитанциях может быть разное число дней — в зависимости от того, когда собиралась информация. Поэтому в платежки за апрель могли попасть мартовские дни, когда отопление еще поступало в дома.

В домах, где счетчиков нет, плата за тепло начисляется по нормативу. В Энгельсе он установлен в размере 0,2 гигакалорий в год на квадратный метр. Кто-то из поставщиков растягивает плату за норматив на весь год, кто-то — на 6-7 месяцев. В любом случае жителям домов без счетчиков начисляют плату вне зависимости от сроков отопительного сезона.