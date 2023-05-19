Тренер попадет под суд за наезд автобуса на ученицу в Саратове

Следственным отделом по Заводскому району города Саратова СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сегодня, 19 мая, сообщило региональное СУ СК.

По данным следствия, днем, 1 апреля 2023 года под контролем тренера-преподаватель организовал плановую тренировку группы спортсменов-велосипедистов, среди которых находилась несовершеннолетняя девочка. Велосипедисты тренировались на проезжей части в Заводском районе.

На проспекте Энтузиастов, девочку, находящуюся без сопровождения на проезжей части наехал автобус. Ребенок пострадал. ДТП с участием несовершеннолетней был представлен доклад Председателю Следственного комитета России Бастрыкину.

Сбор доказательств продолжается.