150 000 рублей мэрия выплатит саратовцу за травму кисти

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Саратовская мэрия выплатит компенсацию в размере 150 000 рублей за травму кисти руки, которую мужчина получил в результате падения на льду.

Сегодня, 19 мая, как сообщает областная прокуратура, чиновников через суд обязали заплатить пострадавшему 150 000 рублей, поскольку именно они отвечают за очистку тротуаров.

В феврале прошлого года мужчина поскользнулся на льду на улице Кировском районе, рядом с одной из остановок на улице Навашина. В результате падения он получил серьезную травму. Кисть руки даже пришлось оперировать.

Пострадавший обратился в суд с заявлением на городскую администрацию, но добиться компенсации не смог. Однако по требованию региональной прокуратуры дело было отправлено на пересмотр. Апелляционный суд отметил первое решение и обязал мэрию возместить истцу моральный ущерб.