Предприниматели Саратова могут поучаствовать в бесплатном мотивационном форуме

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26 мая, в День российского предпринимательства, бизнесменов региона приглашают на четвертый мотивационный форум для предпринимателей «Делай на 100», который пройдет в Саратове. Участие бесплатное. Форум пройдет с 9:00 до 17:15 в Историческом парке «Россия – моя история» по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 19.

На одной площадке соберутся федеральные эксперты в разных областях ведения бизнеса и активные предприниматели Саратовской области. В рамках мероприятия участников ждут полезные мастер-классы, истории региональных предпринимателей в популярном формате TEDx, нетворкинг-квест и интерактив от партнеров форума. Также будет организована зона консультационных площадок инфраструктуры поддержки бизнеса.

Для участников подготовлены 4 сессии: «Сделай себя сам»; «Работа без выгорания: как сохранять эффективность и при этом успевать жить»; «Личный финансовый рост»; «Поведенческая экономика. Почему зарабатываю много, а капитал создать не могу?» .

Организатором выступает Центр предпринимателя «Мой бизнес» при содействии минэкономразвития области в рамках нацпроекта.

Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Регистрация по ссылке: https://делайна100.рф/.