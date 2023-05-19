Саратовцы готовят для участников СВО сухие супы

фото: Телеканал ОТР

Жители Саратовской области силами поддерживают земляков, которые находятся в зоне боевых действий. Сегодня актуально разнообразить питание бойцов-участников СВО. Именно поэтому почти 300 саратовских волонтеров готовят сухие пайки, которые можно залить кипятком и сразу употреблять в пищу.

Такой продуктовый набор, упакованный в вакуумный пакет, может храниться несколько лет даже в походных условиях. Например, для приготовления «сухого» борща нужны те же ингредиенты, что и для обычного супа, но без бульона. Овощи предварительно сушат в бытовой сушилке (дегидраторе), а затем фасуют.

Это достаточно трудоемкий и долгий процесс, но группа «Кулинарщики Саратова» работает слаженно и дружно. За неделю повара успевают сварить двести кастрюль домашнего супа.

Коробки с едой на передовую отправляют раз в месяц. В меню не только борщи. Волонтеры делают сухой гороховый суп, суп-лапшу и молочные каши.

Группа «Кулинарщики Саратова» была создана осенью 2022 года. Вступить в нее могут все желающие, которые хотят помочь участникам СВО. Приветствуются рукастые - те кто умеют, шить, вязать, мастерить и готовить.