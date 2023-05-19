Саратовская мэрия заплатит родителям искусанного ребенка 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, 25 декабря 2022 года по дороге в торговый центр «Островок» на 5-ом Динамовском проезде на 12-летнего ребенка напала бродячая собака и укусила за бедро. Девочка отправилась в больницу.

Поскольку за отлов безнадзорных животных отвечает мэрия, прокуратура подала иск в суд, с требованием возместить родителям девочки ущерб в 30 тысяч рублей, чиновники попытались обжаловать, но успехом попытка не увенчалась.