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НовостиОбщество19 мая 2023 7:45

Прокуратура рассказала об активизации мошенников в Саратовской области

Мошенники выманивают деньги у саратовцев видеозвонками
Евгений Бадиков

Криминальный мир быстро осваивает современные технологии. Теперь аферисты совершают видеозвонки и легко убеждают саратовцев расставаться с накоплениями.

По данным региональной прокуратуры, в последние два месяца значительно увеличилось число пострадавших от мошеннических схем в Саратовской области. Киберворы, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или банков, все чаще звонят жертвам через мессенджеры.

Если тот, кому дозвонился аферист, не верит информации о «попытке снять с его счета крупную сумму денег», то ему предлагают перейти в формат видеозвонка и своими глазами убедиться, что «специалист службы безопасности» находится в «настоящем офисе».

Также с целью убедить абонента в серьезности ситуации и необходимости срочного принятия мер, мошенник может присылать фотографии поддельного служебного удостоверения и банковского документа.

Далее, по уже обкатанному сценарию, растерявшемуся и напуганному владельцу денежных средств, предлагает немедленно перевести свои кровные на некий «безопасный счет в Центральном банке России».

Эксперты категорично утверждают, что сотрудники банков и правоохранительных органов никаких звонков в мессенджерах не совершают, документов посредством What’sUp, Viber или телеграм незапрашивают и не отправляют.