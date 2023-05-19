Лишенная родительских прав саратовчанка пыталась незаконно получить маткапитал

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Прокуратура Кировского района Саратова поддержала гособвинение в адрес 41-летней местной жительницы. Женщина готовила махинацию, предоставив в госорганы для получения соцвыплаты.

Представители надзорного ведомства установили, что обвиняемая написала заявление в ПФР о выдаче ей сертификата на материнский капитал. Прокуроры выяснили: к тому времени она была лишена родительских прав в отношении первенца.

В суде саратовчанка осознала свой проступок. Ее наказали условным лишением свободы на 1 год.