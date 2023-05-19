48 саратовцев заболели коронавирусом за сутки

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За сутки зафиксировано 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вчера было выявлено 51 пациентов с ковидом. Об этом сообщает региональный оперштаб

Общее число заболевших в Саратовской области достигло 323215 граждан. Выздоровели с начала эпидемии 316755 человек. За последние сутки наибольший прирост заболевших зафиксирован в Энгельсском районе - 25, Саратове - 17, Вольском - 2.

Возрастной состав заболевших: до 17 лет - 1; 18-29 лет - 12; 30-49 лет - 9; 50-64 лет - 14; 65 и старше - 12. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 3, с признаками ОРВИ - 45.

Согласно исследованиям, преобладает штамм омикрон, также выявлены кракен и дельта - 31.