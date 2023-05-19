фото: пресс-служба администрация Красноармейского района

В Красноармейском районе открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО бойце. Об этом сообщает администрация района.

В селе Золотое Красноармейского района прошло памятное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски Александру Храмову, погибшему в ходе проведения специальной военной операции.

фото: пресс-служба администрация Красноармейского района

Александр Храмов родился в селе Золотое 7 марта 1982 года, он окончил школу и поступил в училище № 29. После обучения Александр посвятил жизнь службе в армии, проведя 21 год в ВКС России. В сентябре 2022 году ушел добровольцем в зону СВО, и погиб 31 октября 2022 года при исполнении воинского долга в районе Кременной.