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НовостиОбщество19 мая 2023 6:44

Саратовская область купит племенных овец и коз из лучших заводов России

На выставке приняли участие 79 хозяйств
Елена Маркелова

Животноводы Саратовской области купят племенных животных в лучших хозяйствах России. Эта возможность у представителей регионального АПК появилась во время посещения XXIII Всероссийской выставки племенных овец и коз в городе Каспийск Республики Дагестан.

Ее представительство составили 79 хозяйств из 25 регионов страны. Все они специализируются на разведении племенных животных.

Заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли животноводства Алексей Молчанов отметил, что существуют наработки по организации в регионе племенных хозяйств по тонкорунному и грубошерстному овцеводству. Чиновник сообщил о договоренности поставки в нашу область из волгоградского хозяйства в течение года овец эдильбаевской породы.