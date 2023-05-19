Санавиация доставила в Саратов из Балашова новорожденного с одышкой

фото: тг-канал Олега Костина

Бригада санавиации доставила из Балашовской районной больницы новорожденного мальчика с проблемами со здоровьем. Об этом сообщил министр Олег Костин в телеграм-канале.

Младенец появился на свет весом 2920 грамма. Через два часа у него началась одышка. Ему поставили диагноз «транзиторное тахипноэ», а в процессе УЗИ было выявлено паравентрикулярное кровоизлияние. После консультации неонатологом по ДИНАР было решено перевести новорожденного в стационар 3 уровня.

Ребенок доставлен на борт в стабильном состоянии.