Мастеров-ремесленников приглашают к участию во Всероссийском фестивале «Палитра ремесел»

фото: официальный сайт проекта

С 18 по 20 августа этого года в Саратовской области пройдет VI Всероссийский летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел». В связи с этим региональная Палата ремесел открыла прием заявок.

Популярное событие состоится по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». В фестивале могут принять участие ИП, самозанятые, которые занимаются художественным промыслом.

«Палитра ремесел» традиционно пройдет на улице Волжской и проспекте имени Столыпина. Заявок от потенциальных участников ждут по 15 июля включительно.