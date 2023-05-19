В пятницу саратовские улицы перекроют из-за студенческого фестиваля

В Саратове стартовал студенческий фестиваль «Весна на Волге». На нескольких улицах города до 23:00 часов будет перекрыто движение.

Сегодня, 19 мая, в связи с проведение студенческого фестиваля «Весна на Волге» в Саратове до 23:00 часов перекрыто движение на нескольких улицах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для проезда транспорта будут закрыты: ул. Лермонтова (от Князевского взвоза до Григорьева); Обуховский переулок (от Чернышевского до Набережной Космонавтов); Октябрьская (от Чернышевского до набережной); набережная (от Обуховского пер. до Некрасова).

Также с 12:00 до 14:00 движение будет закрыто по улице Лебедева-Кумача (от Чемодурова до Антонова).

Автобусные маршруты номеров 73 и 74 будут курсировать по Антонова (Перспективная - Тархова) и далее по привычной схеме движения.