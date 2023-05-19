В Энгельсе вандалы оторвали часть трости у памятника Пушкину.

Вчера, 18 мая, об акте вандализма в сети рассказал местный житель. Он разместил фотографии монумента, установленного на пересечении улиц Пушкина и Тельмана. На них видно, что скульптура частично лишилась трости.

«Верните трость! Хотя бы к грядущему 6 июня, дню рождения великого поэта, сделайте такой ему подарок», - обратился Сергей к представителям власти.

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину был открыт в Энгельсе в день 222-летия поэта. Скульптор Александр Садовский изобразил поэта в движении: тот словно куда-то спешит, прижимая одной рукой к себе книгу, а в другой держит трость.