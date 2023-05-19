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НовостиОбщество19 мая 2023 5:17

В Саратове перестал ходить троллейбус №2

Елена Маркелова

В Саратове перестал ходить троллейбус №2. Об этом жителей областного центра предупредили в администрации города. Прекращение работы "двойки" носит временный характер, уточнили в мэрии. Оно связано с проведением ремонтных работ, которые проводят специалисты ПАО «Т Плюс». Пассажирам предлагается добраться до места на автобусе №93. На время закрытия 2-го маршрута, троллейбусы этого направления будут переориентированы на маршрут № 16. Пассажиры могут воспользоваться альтернативным автобусным маршрутом № 93.