В Саратове перестал ходить троллейбус №2. Об этом жителей областного центра предупредили в администрации города. Прекращение работы "двойки" носит временный характер, уточнили в мэрии. Оно связано с проведением ремонтных работ, которые проводят специалисты ПАО «Т Плюс». Пассажирам предлагается добраться до места на автобусе №93. На время закрытия 2-го маршрута, троллейбусы этого направления будут переориентированы на маршрут № 16. Пассажиры могут воспользоваться альтернативным автобусным маршрутом № 93.