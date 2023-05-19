На пожаре в Расловке погибла женщина и сильно порезались двое мужчин

Минувшей ночью в Расловке в огне погибла женщина. Еще два человека порезались, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в телеграм-канале.

О возгорании частного дома №13 на улице Первомайской стало известно в 01:22. После тушения пожар на пепелище было обнаружено обугленное тело 42-летней женщины. Врачам скорой оставалось только констатировать ее смерть.

41-летний мужчина с множественными ранами рук и ног был госпитализирован в городскую клиническую больницу №9 в состоянии средней степени тяжести. 63-летний мужчина в ходе ЧП получил резаную рану левой голени. От госпитализации он отказался.