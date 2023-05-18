В Саратовской области полицейские задержали очередного курьера мошенников

В Вольске полицейские задержали курьера мошенников. Об этом сегодня, 18 мая сообщает региональное ГУ МВД.

13 мая в утреннее время в районный отдел полиции поступило заявление от 83-летней пенсионерки, которая рассказала, что накануне вечером на домашний телефон ей позвонил "следователь МВД".Звонивший сообщил, что ее племянница попала в ДТП и находится в тяжелом состоянии в медучреждении.

Для прекращения уголовного дела необходимо заплатить определенную денежную сумму. Спустя пару часов женщина передала неизвестному мужчине-курьеру 50 тысяч рублей.

Задержанным курьером оказался ранее не судимый 21-летний местный житель. Молодой человек увидел объявление в сети Интернет о легком заработке и стал сотрудничать с мошенниками.

Заведено уголовное дело. За такое "сотрудничество" ему может грозить до 5 лет лишения свободы.