В Хвалынске завершилась юбилейная «Туриада-2023»

фото: пресс-служба Губернатора

В этом году спортивно-туристский лагерь объединил 17 команд из всех регионов ПФО. Наш регион принял спортсменов не только своей страны, но и дружественных государств из Республик Беларусь, Казахстана и Узбекистана.

- Выражаю благодарности полпреду Президента РФ в ПФО Игорю Комарову за поддержку молодежи и проекта- написал сегодня в своем телеграмм-канале Роман Бусаргин. Он поздравил саратовскую команду и всех участников соревнований.

Ребята состязались в различных дисциплинах. В общекомандном зачете спортивно-туристского лагеря «Туриада-2023» первое место заняла сборная Саратовской области.

Грант ПФО за лучший туристический маршрут получила команда из Оренбургской области. В этом году впервые провели региональный конкурс видеороликов «Люблю тебя, Приволжье». Победителями также стали представители Оренбургской области.