Саратовцы получили почти 25 миллиардов рублей социальных выплат

Доходы бюджета Саратовской области в 2022 году составили 163,6 миллиарда рублей, а расходы - 163,4 миллиарда, сообщила сегодня, 18 мая на публичных слушаниях министр финансов Ирина Бегинина. Более двух третей расходов - 108 миллиардов рублей пошли на обеспечение социальной сферы.

Были изысканы средства на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, которые в среднем они выросли на 13,4%.

- Своевременно и в полном объеме исполнены социальные обязательства перед жителями Саратовской области. С учетом взносов на ОМС работающего населения расходы бюджета на эти цели достигли 3,9 миллиарда. Общий объем социальных выплат гражданам по итогам года достиг 24,7 миллиарда рублей, - отметила чиновница.

По словам Бегининой, при поддержке федерального центра Саратовской области удалось отказаться от привлечения кредитных средств. Глава ведомства отметила, что на 1 января 2023 года объем государственного внутреннего долга области составил 59,3 миллиарда рублей.

Более 94% долга приходится на дешевые бюджетные кредиты.