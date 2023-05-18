Михаил Исаев возмутился фурами на площади Кирова в Саратове

Михаил Исаев

Михаил Исаев возмутился появлением фур на площади Кирова в Саратове, о чем сообщил в своем Телеграм-канале.

- Вопрос, почему на пешеходной зоне ездят грузовые автомобили – очень острый. Буквально на прошлой неделе на эту тему в очередной раз обратил внимание Вячеслав Володин во время визита на проспект Столыпина вместе с зампредом Маратом Хуснуллиным.

Считаю, что городской администрации необходимо выставить виновникам счет за порчу покрытия, - заявил Михаил Исаев.

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