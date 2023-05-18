Ольга Иванова

Директор гимназии «Авиатор» Ольга Иванова высказалась о законопроекте, запрещающим строительство жилых домов без социнфраструктуры. Комментарий опубликован на официальном сайте мэрии Саратова.

— Принятие законопроекта, запрещающего строительство жилых домов без оснащения социальной инфраструктурой, позволит избежать переполненности классов»

«Проблема застройки новых микрорайонов без достаточного количества мест в школах и детсадах, конечно, стоит остро – это прекрасно видно по нашему микрорайону. Желающих учиться в «Авиаторе» гораздо больше, чем проживают в окрестных домах, но свободные места – в нашем случае – непозволительная роскошь.

Страшно представить, если здесь продолжится какое-то строительство многоквартирных домов без дополнительной социальной инфраструктуры, как это было раньше. К счастью, сейчас, когда проблеме уделяется такое внимание, мы можем немного успокоиться и вздохнуть, в надежде, что дополнительная нагрузка не свалится на учреждение, и мы избежим переполненности классов. Держим кулаки, чтобы закон, запрещающий подобное строительство, поскорее был принят, - высказалась Ольга Иванова.