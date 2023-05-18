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НовостиОбщество18 мая 2023 14:22

В Саратовской области снова произошло ДТП с участием мотоцикла

Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Саратовской области снова произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. Сегодня, 18 мая, в Балаково произошло ДТП. Примерно в 13:20, рядом с домом №63/1 по Саратовскому шоссе столкнулись легковой автомобиль Nissan Juke и мотоцикла Yamaha. За рулем автомобиля находилась женщина 53 лет, байком управлял мужчина 1996 года рождения.

В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Все обстоятельства происшествия выясняются.