фото: ГИБДД

В Саратовской области снова произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. Сегодня, 18 мая, в Балаково произошло ДТП. Примерно в 13:20, рядом с домом №63/1 по Саратовскому шоссе столкнулись легковой автомобиль Nissan Juke и мотоцикла Yamaha. За рулем автомобиля находилась женщина 53 лет, байком управлял мужчина 1996 года рождения.

В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Все обстоятельства происшествия выясняются.