Саратовцы охотнее вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет

Фото: Архив КП Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Согласно официальным данным, с Саратовской области охотнее других оформляют отношения молодые люди и девушки в возрасте от 25 до 34 лет. Так, с начала текущего года поженились 1091 мужчина и 904 женщины.

Сегодня, 18 мая, управление отделов ЗАГС Саратовской области опубликовали в своем телеграм-канале повозрастную статистику вступления в брак.

Оказалось, чем старше саратовский жених, тем он более расположен к законному браку. Жительницы региона, напротив, взрослея, все меньше стремятся связать себя узами Гименея.

До 18 лет спешат построить ячейку общества один юноша и 24 девушки.

С 18 до 24 лет семью создают 574 молодых человека и 900 барышень.

Вступив в самый выгодный фертильный период - 25-34 лет, женятся 1091 мужчин и 904 женщины.

Переступив отметку 35-44 лет, в брак вступают 673 женщины и 729 мужчин.

Среди жителей Саратовской области в возрасте от 45 лет официоз актуален для 642 мужчин и 536 женщин.

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