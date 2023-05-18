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НовостиОбщество18 мая 2023 13:52

Дмитрий Плеханов предупредил жителей Энгельсского района о мошенниках

Злоумышленники представляются именем главы района
Наталия Калинина
Фото: ТГ Дмитрий Плеханов

Фото: ТГ Дмитрий Плеханов

Сегодня, 18 мая, Дмитрий Плеханов предупредил жителей Энгельсского района Саратовской области об угрозе мошенников.

- Пришлось обратиться с заявлением в правоохранительные органы по факту мошенничества. Некие лица представляются моим именем, звонят людям по телефону и вымогают деньги. Надеюсь, скоро с ними разберутся.

Хочу предостеречь жителей, никаких звонков я не делаю, денег не прошу. Если вам будут поступать звонки с этого номера - обращайтесь в полицию незамедлительно! – заявил Дмитрий Плеханов.