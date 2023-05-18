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НовостиОбщество18 мая 2023 13:34

Ковид-штамм «Кракен» обнаружили у 41 жителя Саратовской области

Елена Маркелова
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

О появлении в Саратовской области нового штамма коронавируса заявил сегодня во время общения с журналистами заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер. Также он напомнил, что за минувшие сутки в регионе был зарегистрирован 51 новый случай заболевания ковидом.

Чиновник рассказал о находящихся в клиниках 9 пациентах под кислородными масками. Он успокоил замляков тем, что медики научились бороться с коронавирусом.

Вместе с тем, по словам Грайфера, в Саратовской области зафиксирован 41 случай ковид-штамма «Кракен». Замминистра сообщил о его заразности. Однако к смертельному исходу эта разновидность вируса не приводит, подытожил доктор.

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