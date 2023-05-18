Саратовские медики выступают за повышение возрастного ценза по алкоголю

Фото: архив КП

Медики региона настоятельно рекомендуют увеличить возрастной ценз при продаже алкоголя, а также сократить время его продажи.

По данным Минздрава саратовской области, сердечно-сосудистые болезни остаются основной причиной смертности жителей региона. При этом подобные заболевания существенно помолодели. Теперь в группе риска мужчины и женщины в возрасте от 40 лет.

Ни для кого не секрет, что наиболее негативным фактором, который серьезно подрывает здоровье, является злоупотребление алкоголем. Именно поэтому саратовские медики ратуют за повышение возраста, с которого можно покупать алкоголь, а также за сокращение времени его продажи.

Улучшить самочувствие и качество жизни, позволит соблюдение рекомендаций общего характера. Нужно стремиться формировать правильные пищевые привычки, соблюдать режим дня, регулярно выполнять физические упражнения, отказаться от курения. Вместе с тем, врачи призывают контролировать свой вес, не допускать ожирения, следить за уровнем холестерина и сахара крови.

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