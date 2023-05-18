Фото: Госавтоинспекция
В Балаково иномарка сбила 81-летнюю пенсионерку. Информацию распространил отдел пропаганды региональной ГИБДД.
Как уточнили госавтоинспекторы, в час дня у дома № 83 на улице Волжской 33-летняя автоледи за рулем Пежо наехала на 81-летнюю женщину, шедшую по дороге. Пенсионерке понадобилась госпитализация.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства инцидента.
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