Фото: Госавтоинспекция

В Балаково иномарка сбила 81-летнюю пенсионерку. Информацию распространил отдел пропаганды региональной ГИБДД.

Как уточнили госавтоинспекторы, в час дня у дома № 83 на улице Волжской 33-летняя автоледи за рулем Пежо наехала на 81-летнюю женщину, шедшую по дороге. Пенсионерке понадобилась госпитализация.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства инцидента.

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