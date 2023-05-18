Бусаргин доложил Путину о ходе весеннего сева в Саратовской области

фото: пресс-служба губерантора

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание о ходе весеннего сева на полях страны. Глава государства выслушал доклады министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и губернаторов областей, которые показали самую высокую урожайность в минувшую страду.

Губернатор Роман Бусаргин доложил президенту о засеянных 4,2 миллионах гектаров сельхозплощадей региона, что соответствует уровню прошлого года. Чиновник подчеркнул, что 93 процента посеянных семян зерновых составляют отечественные, 60 процентов из них - саратовской селекции.

Бусаргин отметил хорошее состояние перенесших сильные заморозки озимых. Они сохранились на 97 процентах саратовских полей.

Сев в регионе планируется закончить до 1 июня, подытожил Роман Викторович.