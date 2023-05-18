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НовостиОбщество18 мая 2023 10:55

В Озинском центре соцобслуживания идут занятия по психологической разгрузке

Наталия Калинина
Фото: social.saratov.gov.ru

Фото: social.saratov.gov.ru

В комплексном центре социального обслуживания Озинского района Саратовской области продолжаются занятия в комнате психологической разгрузки.

Для получателей услуг в сенсорной комнате используется метод релаксации. Посетителей охватывает общее состояние покоя, связанное с полным или частичным мышечным расслаблением, а светотерапия, цветотерапия, звукотерапия и ароматерапия воздействуют на состояние человека через соответствующие органы чувств.

Напомним, что сенсорная комната действует в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

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