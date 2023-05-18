Три товарища из Саратова похитили автомобиль

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В Заводском районе Саратова трио автоугонщиков сняли гаражные ворота и выкрали автомобиль «Москвич-2141».

По сведениям городского УМВД, о совершенном преступлении, в прошлое воскресенье, 14 мая, заявила местная жительница. 66-летняя женщина сообщила, что ночью неизвестные на улице Верхоянской похитили из гаража «Москвич – 2141». Кроме машины, злоумышленники прихватили с собой и металлические ворота от гаража.

В ходе оперативно-следственных мероприятий были задержаны три подельника. Одним из них оказался 29-летний саратовец. Второй 33-летний мужчина, промышляющий автоугоном, проживает в Татищевском районе. Третий 28-летний молодой человек приехал «на задание» из Ершова.

Похищенное имущество было обнаружено в пункте приема металлолома. За легенду отечественного автопрома горе-предприниматели заработали 11 000 рублей, а за ворота 3 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).