В Саратовской области руководителя УК осудили за отравление ребенка угарным газом

В Марксе вынесен приговор исполнительному директору одной из управляющих компаний за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщает прокуратура Саратовской области, в августе 2021 года 63-летний мужчина организовал работы на кровле дома №40 по улице Аэродромная.

В ходе работ строительным мусором засорились дымовые каналы нескольких квартир. Проверять дымоходы и вентиляционные каналы никто не стал, впоследствии угарным газом отравился ребенок. В ходе следствия и в суде исполнительный директор УК вину не признал. Его приговорили к штрафу 50 тыс. рублей в доход государства.