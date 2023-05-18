Саратовские работодатели ищут сезонных трактористов и дорожных мастеров

фото: архив КП

Портал «Работа России» предоставил актуальные данные о рынке труда Саратовской области. Из него следует, что саратовским руководителям требуются специалисты рабочих проектов.

Количество таких вакансий на официальном сайте составляет 60,6 процента, на инженерно-технических работников приходится 39,4 процента предложений по работе.

Вакансии, размещенные на портале «Работа России», говорят о том, что директора саратовских предприятий готовы предложить 50-100 тысяч рублей токарю-универсалу, от 51 тысячи рублей - мастеру участка на мясокомбинате, до 60 тысяч рублей - заточнику.

Для работы на сезон саратовским директорам нужны: тракторист на зарплату от 60 тысяч рублей, дорожный мастер (от 45 тысяч рублей).